Энтони Хэмилтон: не думаю, что рекордный восьмой титул — главная цель Льюиса
Энтони Хэмилтон, отец семикратного чемпиона мира, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, считает, что рекордный восьмой титул не является главной целью его сына.
«У Льюиса и «Мерседеса» давние взаимоотношения. Я считаю, что лояльность в сегодняшнем мире является очень важной вещью, так что очень здорово, что они решили провести ещё один сезон вместе. Не думаю, что рекордный восьмой титул — главная цель Льюиса. Он понимает, что становится старше и у него есть другие дела, которыми ему хочется заниматься. В жизни есть не только гонки, но на данный момент он с радостью продлил контракт ещё на один сезон», — приводит слова Энтони Хэмилтона talkSPORT.
Напомним, 8 февраля стало известно, что Льюис Хэмилтон продлил контракт с командой на один сезон.
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