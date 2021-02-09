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Энтони Хэмилтон: не думаю, что рекордный восьмой титул — главная цель Льюиса

Энтони Хэмилтон: не думаю, что рекордный восьмой титул — главная цель Льюиса
Авто / Формула-1 0

Энтони Хэмилтон, отец семикратного чемпиона мира, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, считает, что рекордный восьмой титул не является главной целью его сына.

«У Льюиса и «Мерседеса» давние взаимоотношения. Я считаю, что лояльность в сегодняшнем мире является очень важной вещью, так что очень здорово, что они решили провести ещё один сезон вместе. Не думаю, что рекордный восьмой титул — главная цель Льюиса. Он понимает, что становится старше и у него есть другие дела, которыми ему хочется заниматься. В жизни есть не только гонки, но на данный момент он с радостью продлил контракт ещё на один сезон», — приводит слова Энтони Хэмилтона talkSPORT.

Напомним, 8 февраля стало известно, что Льюис Хэмилтон продлил контракт с командой на один сезон.

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