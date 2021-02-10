В юниорской формульной серии будут начислять очки за наибольший прогресс в гонке

Согласно сообщению Motorsport Week, юниорская серия Euroformula Open внесла важные изменения в спортивный регламент.



В чемпионате сейчас действует система начисления очков, применяемая в Формуле-1: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1. Пилоты также получают по одному бонусному баллу за поул и быстрейший круг. Организаторы решили, что им стоит расширить список дополнительных поощрений. С сезона-2021 пилот, добившийся наибольшего прогресса в каждой гонке относительно старта, будет получать по два очка в зачёт чемпионата.

Серия также переключится на проведение трёх гонок за уик-энд вместо двух. Этот формат был опробован на нескольких этапах 2020 года.



Напомним, гонщики Euroformula Open выступают на болидах Dallara 320, схожих с используемыми в Формуле-3.