Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

В юниорской формульной серии будут начислять очки за наибольший прогресс в гонке

В юниорской формульной серии будут начислять очки за наибольший прогресс в гонке
Авто / Младшие серии 0
Аудио-версия:

Согласно сообщению Motorsport Week, юниорская серия Euroformula Open внесла важные изменения в спортивный регламент.

В чемпионате сейчас действует система начисления очков, применяемая в Формуле-1: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1. Пилоты также получают по одному бонусному баллу за поул и быстрейший круг. Организаторы решили, что им стоит расширить список дополнительных поощрений. С сезона-2021 пилот, добившийся наибольшего прогресса в каждой гонке относительно старта, будет получать по два очка в зачёт чемпионата.

Серия также переключится на проведение трёх гонок за уик-энд вместо двух. Этот формат был опробован на нескольких этапах 2020 года.

Напомним, гонщики Euroformula Open выступают на болидах Dallara 320, схожих с используемыми в Формуле-3.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021