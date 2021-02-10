Упоминание России требовали убрать из названия этапа КМ по бахам. Организаторы отказались

ФИА после начала этапа Кубка мира по бахам, который проходил под Санкт-Петербургом, обратилась к организаторам с требованием исполнить решение CAS.
Федерация требовала проводить соревнование без официальной атрибутики России — флагов, гимнов и других национальных символов, а также называть соревнование не «Баха «Россия — Северный лес», а «Баха «РАФ — Северный лес». Однако организаторы, проконсультировавшись со специалистами по спортивному праву, отказались, так как в решении CAS чётко указано, по отношению к каким соревнованиям должны применяться санкции.
«Мой ответ в ФИА пояснял, что организаторам требуется более детальная юридическая проработка решения федерации, что в данный момент сделать невозможно, так как гонка уже началась. Также мы не можем применить это решение сразу же в связи с тем, что внезапные изменения в ходе уже начавшейся гонки могут повлиять как на безопасность соревнования, так и на его качественный уровень, что для меня как организатора неприемлемо», — приводит слова руководителя бахи «Россия — Северный лес» Александра Терентьева портал «Дром».
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