Альберс выдвинул версию, почему Хэмилтон продолжит карьеру в Ф-1

Бывший гонщик Формулы-1 Кристиан Альберс объяснил, почему семикратный чемпион Льюис Хэмилтон не планирует завершать карьеру в ближайшие годы.



«Я вижу, что Льюис может перейти в другую команду, где ему предложат большую зарплату. В течение сезона он наверняка начнёт оглядываться по сторонам. Хэмилтон открытый гонщик и по этой же причине захочет остаться в Формуле-1. Ведь тут Льюис всегда может поделиться своим мнением.



По всему видно, что он часто бывает в Америке, чтобы пообщаться со звёздами. Он хочет сохранить этот образ жизни, поэтому обязательно продолжит карьеру в Формуле-1.



Если бы Льюис ушёл из спорта, я думаю, он довольно быстро провалился бы в чёрную дыру. Хэмилтон пока не собирается останавливаться. Он всё ещё в своей стихии.



Да, порой он говорит, что может закончить карьеру, но на самом деле ему нравится заниматься спортом. Ему нравится шоу. Он хочет повысить свой уровень. Не думаю, что он закончит в следующем году. Хэмилтон чувствует себя как дома в этом мире», — приводит слова Альберса Racingnews365.