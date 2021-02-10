«Почему такой суровый штраф?» Стюард ГП Италии рассказал о визите Хэмилтона во время гонки

Стюард Гэрри Коннелли поделился воспоминаниями о разговоре с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном на прошлогоднем Гран-при Италии.
Льюис уверенно лидировал, но заехал на пит-стоп, когда пит-лейн был закрыт после схода Кевина Магнуссена. Штраф «стоп-энд-гоу» лишил британца шансов на победу, которую в итоге завоевал Пьер Гасли. Во время паузы Хэмилтон отправился к судьям, чтобы разобраться со штрафом.
«Льюис приехал к нам на самокате во время остановки гонки. Он был крайне вежлив и спросил: «Ребята, можете сказать, почему меня наказали?» Мы ответили: «Ты заехал на пит-лейн, когда он был закрыт». Он сказал: «Можете показать?» Мы продемонстрировали ему повтор с бортовой камеры. Тогда он заявил: «Окей, я согласен, но почему такой суровый штраф?» Мы объяснили: «К сожалению, Льюис, это обязательное наказание. И у нас нет другого выбора».
Хотя он не был полностью доволен этим, Льюис принял штраф и был чрезвычайно вежлив. Несомненно, у него было что сказать команде за то, что они не предупредили о закрытии пит-лейна по радио. Но я думаю, это прекрасный пример того, как нужно реагировать даже на суровые решения, если они аргументированны и вынесены по правилам», — приводит слова Коннелли RaceFans.
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