Стали известны команды конкурентов Шварцмана в Формуле-2 Лундгора и Гуаньюя

Команда Формулы-1 «Альпин» объявила состав пилотов, которые будут представлять её Академию в сезоне 2021 года. В Формуле-2 вновь поедут Кристиан Лундгор и Чжоу Гуаньюй. К ним присоединится и действующий чемпион Формулы-3 Оскар Пиастри.
Чжоу проведёт свой третий сезон в Ф-2 в составе команды UNI-Virtuosi. В прошлом году 21-летний китайский пилот занял шестое место в чемпионате, одержав победу в спринтерской гонке на этапе в Сочи и пять раз поднимался на подиум.
Лундгор будет проводить второй сезон в Ф-2. Он останется в команде ART Grand Prix и постарается развить прошлогодний успех – седьмое место в чемпионате, две победы в спринтерских гонках, поул в Муджелло и шесть подиумов.
Пиастри дебютирует в главной молодёжной серии и станет напарником россиянина Роберта Шварцмана в Prema.
В Формуле-3 Академию «Альпин» представят 19-летний француз Виктор Мартинс и 18-летний бразилец Кайо Коллет. Оба будут выступать за команду MP Motorsport.
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