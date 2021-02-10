Мальдонадо рассказал о бардаке в «Лотусе» и раскритиковал решение подписать Палмера

Бывший гонщик Формулы-1 Пастор Мальдонадо рассказал о годах работы в «Лотусе» и о своём уходе из команды.



«В то время у меня было два варианта — »Лотус" и «Форс Индия». И выбор был очевиден. «Лотус» спонсировали громкие имена, бренды, у которых был интерес к моей стране. С конца ноября 2015-го по начало января 2016 года это была уже другая команда. Эрик Булье ушёл, все ушли. Людей было мало, все были в состоянии стресса и мы не знали, что делать. Симулятор был снят с производства, потому что не было денег на работу над ним. В симуляторе было загружено всего две или три трассы, потому что каждая стоит 20 тысяч евро.



Я сразу понял, что не смогу остаться, когда они стали «Рено». Они говорили то «да», то «нет». Мы не поняли, почему они выбрали Джолиона Палмера в качестве пилота. Это невероятно, даже если он приносит деньги. Были приняты очень плохие решения, как по машине, так и по пилотам и техническому персоналу", — приводит слова Пастора Мальдонадо нидерландская версия Motorsport.