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Босс команды MotoGP Фаусто Грезини пришёл в сознание после нескольких недель комы

Босс команды MotoGP Фаусто Грезини пришёл в сознание после нескольких недель комы
Авто / Мотогонки 0
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Двукратный чемпион мира в MotoGP в классе 125 кубических сантиметров Фаусто Грезини, являющийся руководителем команд MotoGP «Грезини», продолжает восстанавливаться после тяжёлой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил сын Фаусто — Лоренцо Грезини.

«Мы снова в гонке! Отец в сознании. Он продолжает пить антибиотики, температуры нет, показатели стабильные. Проблемы с лёгкими остаются, но динамика достаточно позитивная», — приводит слова Лоренцо Грезини SportFace.

Фаусто Грезини был госпитализирован с диагнозом COVID-19 30 декабря 2020 года. В течение нескольких недель Грезини находился в состоянии искусственной комы.

23 января Фаусто Грезини исполнилось 50 лет.

Ранее команда «Грезини» подписала контракт с владельцами MotoGP на участие в гонках ещё на пять лет.

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