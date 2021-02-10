Уилл Бакстон раскритиковал идею начисления очков за спринтерские гонки в Формуле-1

Известный журналист Уилл Бакстон раскритиковал идею начисления очков в спринтерской гонке Формулы-1. Напомним, комиссия Формулы-1 предложила провести три спринтерские гонки в сезоне-2021 — на этапах в Канаде, Италии и Бразилии. По итогам субботних заездов пилотам планируют начислять очки.



«Должен сказать, я рад, что эта концепция наконец-то будет протестирована вживую. У меня есть оговорки по этой теме. Фактически подобное решение удлинит дистанцию гонки на тридцать процентов, затем на сутки будет вывешен красный флаг, а по итогам всего уик-энда лидеры получат ещё больше очков, чем раньше.



Единственное, что могло бы оправдать очки в спринтерской гонке, — это реверсивная решётка по её итогам в основной. Но, конечно, решение будет принимать комиссия Формулы-1», — написал Уилл Бакстон в своём «твиттере».