Экклстоун: я никогда не хожу на похороны

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун рассказал, как он справлялся в эмоциональном плане с потерями пилотов в 1980-е, когда гонки были менее безопасны, чем сейчас.



«Как я справлялся со смертями пилотов? Я просто не ходил на похороны. Если вы были с кем-то близки, то это ничего не меняет. Какой смысл в похоронах? Люди уже мертвы. Они об этом и не узнают. Когда Франсуа Север погиб в Уоткинс-Глене, это было ужасно. Его практически разрезало пополам. Карлос Ройтеманн был просто потрясён. Они были близкими товарищами.



Он рассказал мне, что он видел, а затем, когда пришло время тренировки, он просто вернулся в кокпит. Звучит жестоко, но так было в те дни. Теперь гонки намного безопаснее, спасибо Сиду Уоткинсу и Максу Мосли. Но они никогда не будут полностью безопасными. Нужно принять это», — приводит слова Берни Экклстоуна GQ-Magazine.