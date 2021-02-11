В Испании рассчитывают провести Гран-при Формулы-1 со зрителями

Организаторы Гран-при Испании выразили надежду, что этап Формулы-1 пройдёт при заполненных трибунах, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса. Промоутеры этапа запустили распродажу билетов со скидкой 50 процентов на ближайшие 48 часов.
При этом зрители, купившие билеты на этап в 2021 году получат полную гарантию возврата денег, если власти запретят зрителям присутствовать на трибунах. В случае, если покупатель захочет перенести билет на 2022 год, то это также возможно.
При этом сообщается, что, даже в случае заполнения трибун, зрители будут соблюдать социальную дистанцию — купленные билеты автоматически занимают сразу пять мест: место, на которое куплен билет, а также места сверху, снизу и по обе стороны.
Ожидается, что, в случае разрешения властей, на гонке смогут присутствовать около 15 тысяч зрителей.
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