Эксперт: подход «Ред Булл» — путь в никуда. Он вредит Ферстаппену

Бывший конструктор машин Формулы 1 Гэри Андерсон объяснил, почему подход «Ред Булл», который австрийцы применяют при проектировке своих машин в последние годы, вредит пилоту команды Максу Ферстаппену.



«Я бы сказал, что у «Ред Булл» чрезмерный уровень прижимной силы. Они стараются сделать машину с максимально приближенным к земле носом и задранной задней частью, усердно работают с передним крылом. Главные рабочие элементы их машины предназначены для разделения воздушного потока.

Это замечательно, пока вы всё это контролируете и можете заставить работать на вас. Я думаю, Ферстаппен понимает, о чём идёт речь. Честно говоря, я вижу в этой конструкции вред для него.

Я бы отметил подход «Рейсинг Пойнт». Они отказались от болидов с высокой задней частью. Их машина лучше использует шины и более стабильна в управлении. Нико Хюлькенберг смог с ходу прыгнуть в этот болид, и в обоих случаях он отлично справился при минимальной подготовке. Эта машина крайне удобна для пилота.

Возвращаясь к «Ред Булл», их подход – путь в никуда. Будь я на их месте, постарался бы сделать машину без такой пиковой прижимной силы, что придаст пилотам больше уверенности. В своё время именно этого не хватило Пьеру Гасли и Алексу Албону. Такой подход поначалу мог бы снизить темп Ферстаппена, но я уверен, что в долгосрочной перспективе для него всё стало бы гораздо лучше», — приводит слова Андерсона Racingnews365.