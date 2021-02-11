Дорнбос поделился мнением о возможном переходе Ферстаппена в «Мерседес»

Экс-пилот Формулы-1 Роберт Дорнбос поделился мыслями о переговорах «Мерседеса» и Льюиса Хэмилтона по новому контракту и возможном завершении британцем карьеры в Формулы-1, а также порассуждал о потенциальном переходе Макса Ферстаппена в немецкую команду.
«Думаю, «Мерседес» в конечном итоге отстоял свои позиции, а Хэмилтон не получил всего. Обе стороны всё равно были вынуждены пойти на компромисс. Полагаю, Льюис хотел подписать контракт на более длительный срок, и в этом вопросе ему пришлось уступить.
Я не могу залезть в голову Льюиса, никто не может. Но у него есть семь чемпионских титулов и хорошие шансы на восьмой. Кажется, ему всё ещё нравится выступать в гонках. С другой стороны, в прошлом году мы видели, что случилось с Роменом Грожаном. Эти ребята всё ещё играют со своей жизнью. Более того, у Хэмилтона, вероятно, могут появиться и другие амбиции, как у Нико Росберга, которые заставили его внезапно заняться чем-то другим.
Что касается Ферстаппена, всё зависит от того, каким будет для Макса 2021 год. «Мерседес» понимает это, и «Ред Булл» тоже.
Макс не перейдёт в «Феррари», но «Мерседес», конечно, является для него привлекательным вариантом. «Ред Булл» придётся приложить все усилия вместе с «Хондой», чтобы убедиться, что Ферстаппен хочет до конца выполнять свой контракт», — цитируют Дорнбоса в нидерландской версии Motosport.
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