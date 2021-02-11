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Рене Арну назвал главную проблему нынешней «Феррари»

Рене Арну назвал главную проблему нынешней «Феррари»
Авто / Формула-1 0
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Экс-пилот «Феррари» Рене Арну выразил мнение, что «Скудерии» надо сосредоточиться на правильном менеджменте, как это было в прошлые времена, и лишь тогда к итальянской команде снова придут победы.

«Речь идёт о том, чтобы поставить правильных людей на нужные должности в команде и убедиться, что все отделы хорошо работают вместе. У вас может быть всё, но, если персонал не действует как единое целое, вы никуда не продвинетесь. Энцо Феррари и Жан Тодт, например, прекрасно понимали, как нужно управлять всем в «Скудерии».

Тодт, возможно, не разбирался, как проектировать машину, но он точно знал, как формировать команду. Жан позаботился о том, чтобы всё было готово для людей, которые пришли работать в «Феррари». Благодаря этому были результаты. Вот в чём различие с настоящим моментом.

Я лишь высказываю своё представление о методах, которые следует применять. Любое изменение требует времени, команда не начнёт вновь побеждать в одночасье. Поэтому я не верю, что «Феррари» сможет творить чудеса в 2021 году», — приводит слова Арну PlanetF1.

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