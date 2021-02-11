В «Астон Мартин» рассказали, что Феттель впечатлил команду ещё до старта сезона

Руководитель «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр рассказал, что четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель уже поработал с командой на симуляторе и произвёл сильное впечатление на коллектив.



«Как ни странно, почти каждый пилот, работавший с нашими машинами, любил, чтобы задняя часть болида вела себя максимально стабильно. Мы всегда призывали инженеров уделять внимание этой области и сделаем всё возможное, чтобы у Себастьяна был именно такой болид!



Феттель уже поработал на нашем симуляторе и поделился некоторыми отзывами. Это было здорово. Себастьян показал всё, что мы от него ожидали. Он настоящий профессионал. Четырёхкратный чемпион мира, и легко понять почему. Феттель очень много работает, задаёт вопросы и при этом обладает огромным объёмом знаний.



Он хочет получать удовольствие от Формулы-1. Для него это означает быть конкурентоспособным и чувствовать себя комфортно в машине. Тогда он cможет пилотировать на своём максимальном уровне», — приводит слова Зафнауэра Sport1.