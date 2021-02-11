Лундгор: чтобы получить третий шанс попасть в Ф-1, нужен богатый отец, а его у меня нет

Пилот Академии «Альпин» Кристиан Лундгор поделился ожиданиями от второго сезона в Формуле-2. 19-летний датчанин отметил, что ему вряд ли предоставится ещё один шанс пробиться в «Королевские гонки», так как у него нет богатых родителей.

«Я очень рад, что впервые буду пилотировать машину в одном классе два года подряд. Сезон-2020 был похож на американские горки с множеством взлётов и падений. В этом году нам нужно всё оптимизировать и набирать очки, даже когда мы не очень конкурентоспособны. Для меня это будет решающий сезон с точки зрения возможного будущего в Формуле-1.

В Формуле-2 я буду проводить второй год. Чтобы получить третий шанс, нужен богатый отец. А его у меня нет. Я знаю, что может произойти, если я добьюсь хороших результатов в этом году. Но этого не случится, если я не буду достаточно хорош. Тогда вообще ничего не будет», — приводит слова Лудгора GrandPX.