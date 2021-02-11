Пиастри рассказал о задачах на сезон и соперничестве со Шварцманом

Юниор «Альпин» Оскар Пиастри поделился ожиданиями от предстоящего дебюта в Формуле-2 и внутрикомандного противостояния с россиянином Робертом Шварцманом.
«На самом деле у меня нет никаких конкретных целей, но будет очень хороший ориентир в лице Роберта. Уверен, если смогу бороться с ним, это будет означать, что я окажусь в очковой зоне на хорошей позиции. Многому предстоит учиться. Я никогда раньше не совершал пит-стоп. Новый формат немного работает в мою пользу, так как он будет в новинку для всех.
Думаю, смогу побороться за победу в гонке, а вот с чемпионатом нам придётся подождать. То же самое я говорил и в Ф-3, тогда всё сложилось хорошо.
На самом деле я не слишком буду подгонять себя, стараясь добиться чего-то экстраординарного в свой первый год. Решётка в этом сезоне чрезвычайно конкурентоспособна, и адаптироваться в Ф-2 — непростая задача. План рассчитан примерно на два года. Но будет лучше, если я смогу сделать шаг к Формуле-1 уже в этом году», — приводит слова Пиастри Motorsport Week.
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