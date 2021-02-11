Команды позитивно отнеслись к идее проведения спринтерских гонок в Формуле-1

Стали известны детали заседания комиссии Формулы-1 по вопросу проведения спринтерских гонок в сезоне-2021. Напомним, ранее руководство серии предложило провести три спринтерские гонки в сезоне-2021 — на этапах в Канаде, Италии и Бразилии. По итогам субботних заездов пилотам планируют начислять очки.
Как сообщает Motorsport, команды отнеслись к идее позитивно, однако официального голосования по этому вопросу пока не проводилось — представители команд попросили больше времени для изучения вопроса.
Вероятно, команды хотят доверить своим спортивным директорам полноценное изучение вопроса и возможных негативных последствий внедрения такого формата.
Кроме того на заседании обсудили идею введения ограничения зарплаты пилотов в течение следующих нескольких лет, однако решение по этому вопросу не было принято.
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