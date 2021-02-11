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В Формуле-1 не будет «механизма выравнивания» после заморозки силовых установок

В Формуле-1 не будет «механизма выравнивания» после заморозки силовых установок
Авто / Формула-1 0
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Стали известны новые подробности заседания комиссии Формулы-1, на котором обсуждались вопросы проведения спринтерских гонок в сезоне-2021 и заморозки силовых установок.

Ранее сообщалось, что команды отнеслись к идее спринтерских гонок позитивно, однако официального голосования по этому вопросу пока не проводилось — представители команд попросили больше времени для изучения вопроса.

Как сообщает BBC, к вопросам, которые хотят обсудить команды относится следующее: будут ли начисляться очки за спринт, будет ли это означать, что на Гран-при будет два разных победителя, а также финансовые, юридические и контрактные последствия этого плана.

Что касается вопроса о заморозке силовых установок, то важной деталью стало отсутствие механизма выравнивания — если один из автопроизводителей окажется менее конкурентоспособным после вступления правила в силу, то он не сможет доработать свой двигатель.

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