В Формуле-1 не будет «механизма выравнивания» после заморозки силовых установок

Стали известны новые подробности заседания комиссии Формулы-1, на котором обсуждались вопросы проведения спринтерских гонок в сезоне-2021 и заморозки силовых установок.



Ранее сообщалось, что команды отнеслись к идее спринтерских гонок позитивно, однако официального голосования по этому вопросу пока не проводилось — представители команд попросили больше времени для изучения вопроса.



Как сообщает BBC, к вопросам, которые хотят обсудить команды относится следующее: будут ли начисляться очки за спринт, будет ли это означать, что на Гран-при будет два разных победителя, а также финансовые, юридические и контрактные последствия этого плана.



Что касается вопроса о заморозке силовых установок, то важной деталью стало отсутствие механизма выравнивания — если один из автопроизводителей окажется менее конкурентоспособным после вступления правила в силу, то он не сможет доработать свой двигатель.