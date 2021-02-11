В Формуле-1 не будет «механизма выравнивания» после заморозки силовых установок

Стали известны новые подробности заседания комиссии Формулы-1, на котором обсуждались вопросы проведения спринтерских гонок в сезоне-2021 и заморозки силовых установок.
Ранее сообщалось, что команды отнеслись к идее спринтерских гонок позитивно, однако официального голосования по этому вопросу пока не проводилось — представители команд попросили больше времени для изучения вопроса.
Как сообщает BBC, к вопросам, которые хотят обсудить команды относится следующее: будут ли начисляться очки за спринт, будет ли это означать, что на Гран-при будет два разных победителя, а также финансовые, юридические и контрактные последствия этого плана.
Что касается вопроса о заморозке силовых установок, то важной деталью стало отсутствие механизма выравнивания — если один из автопроизводителей окажется менее конкурентоспособным после вступления правила в силу, то он не сможет доработать свой двигатель.
- 11 февраля 2021
-
20:32
-
19:45
-
18:29
-
17:39
-
16:49
-
15:49
-
14:20
-
13:28
-
12:28
-
11:56
-
10:44
-
09:08
-
00:51
- 10 февраля 2021
-
23:52
-
22:55
-
21:47
-
21:02
-
19:51
-
18:51
-
17:42
-
16:05
-
14:50
-
14:20
-
13:12
-
12:39
-
12:16
-
10:51
-
09:10
- 9 февраля 2021
-
23:44
-
22:35
-
21:57
-
20:54
-
18:42
-
17:46
-
16:23