Пилоты войдут в рабочую группу по лимитам зарплат

Пресс-служба ФИА сообщила о нескольких важных изменениях, касающихся регламента. Нововведения затронут в том числе и финансовый регламент. В частности, в связи с внедрением лимита по ограничению расходов в Формуле-1 будет создан специальный контролирующий орган. В эту рабочую группу войдут и пилоты.

«Так как в 2021 году в Формуле-1 впервые заработает лимит по зарплатам, в ходе встречи обсуждалось несколько вопросов вокруг этой темы. Частью проекта, который поможет достичь поставленных задач в этом вопросе, будет создание рабочей группы по контролю за расходами, в которую войдут также пилоты», — говорится в заявлении пресс-службы.

Напомним, с 2021 года общий лимит на расходы для команд будет составлять $ 145 млн.