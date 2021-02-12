Врачи дали первые прогнозы по состоянию Фернандо Алонсо после ДТП

Испанская газета Marca сообщила, что врачи оптимистично настроены по поводу травм двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо и оценивают их как «несерьёзные».
По заверению доктора Хосе Гонсалеса, Алонсо должен поправиться к началу официальных предсезонных тестов в Бахрейне, которые запланированы на середину марта.
«Если есть перелом нижней челюсти, то будут назначено дополнительное обследование. Они хотят увидеть, есть ли смещение и нужно ли ставить пластину. Если же это просто трещина, дальнейшие тесты не понадобятся. В любом случае, что бы это ни было, это травма не является серьёзной», — приводит слова Гонсалеса GrandPX.
11 февраля стало известно, что пилот команды «Альпин» стал участником дорожно-транспортного происшествия. Испанец, передвигаясь на велосипеде близ Лугано (Швейцария), столкнулся с машиной. В результате инцидента Фернандо был госпитализирован.
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