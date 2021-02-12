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Хэмилтон поздравил болельщиков с китайским Новым годом

Хэмилтон поздравил болельщиков с китайским Новым годом
Авто / Формула-1 0

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон на своих страницах в социальных сетях поздравил болельщиков с наступлением китайского Нового года

«Хочу пожелать счастливого китайского Нового года всем моим фанатам из TeamLHChina. Поздравляю китайцев во всём мире с наступлением года Быка. Пусть он не принесёт вам ничего, кроме счастья и хорошей энергии», — написал Хэмилтон в «Твиттере».

Льюис в 2020 году одержал досрочную победу в чемпионате и завоевал свой седьмой титул в «Королевских гонках». По этому показателю он сравнялся с Михаэлем Шумахером, а также превзошёл легендарного немца по количеству побед в Формуле-1.

8 февраля Хэмилтон подписал новый контракт с командой «Мерседес» на один сезон.

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