В «Альпин» впервые завели двигатель на новом болиде и адресовали послание машине

Пресс-служба команды Формулы-1 на своей странице в «Инстаграме» опубликовала видео с моментом, когда на новом болиде команды впервые заводят двигатель «Рено».
«Самый приятный звук для всех, кто работает в команде «Альпин». Добро пожаловать в мир, A521. Желаем весёлых гонок, серьёзной скорости, чтобы тебя было трудно обогнать», — говорится в описании к ролику.
Видео доступно на странице «Альпин» в «Инстаграме».
Накануне стало известно, что испанский пилот «Альпин» Фернандо Алонсо попал в ДТП. Испанец, передвигаясь на велосипеде близ Лугано (Швейцария), столкнулся с машиной. В результате инцидента Фернандо был госпитализирован. Уже обнародованы первые прогнозы по его состоянию.
Известные даты презентаций команд Формулы-1 перед сезоном-2021:
15 февраля. «Макларен»
19 февраля. «Альфа Таури»
22 февраля. «Альфа Ромео»
2 марта. «Мерседес»
5 марта. «Уильямс».
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