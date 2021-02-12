В «Альпин» впервые завели двигатель на новом болиде и адресовали послание машине

Пресс-служба команды Формулы-1 на своей странице в «Инстаграме» опубликовала видео с моментом, когда на новом болиде команды впервые заводят двигатель «Рено».

«Самый приятный звук для всех, кто работает в команде «Альпин». Добро пожаловать в мир, A521. Желаем весёлых гонок, серьёзной скорости, чтобы тебя было трудно обогнать», — говорится в описании к ролику.

Видео доступно на странице «Альпин» в «Инстаграме».

Накануне стало известно, что испанский пилот «Альпин» Фернандо Алонсо попал в ДТП. Испанец, передвигаясь на велосипеде близ Лугано (Швейцария), столкнулся с машиной. В результате инцидента Фернандо был госпитализирован. Уже обнародованы первые прогнозы по его состоянию.

Известные даты презентаций команд Формулы-1 перед сезоном-2021:



15 февраля. «Макларен»

19 февраля. «Альфа Таури»

22 февраля. «Альфа Ромео»

2 марта. «Мерседес»

5 марта. «Уильямс».