Источник: у Алонсо нет перелома челюсти, но он потерял зуб
Согласно информации испанской радиостанции El Transistor, у попавшего в ДТП двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо не диагностировано никаких переломов, однако пилот «Альпин» лишился зуба.
«Переломов нет. Алонсо получил сильный удар по лицу и потерял зуб. Он всё ещё находится в больнице в ожидании новых анализов. Челюсть не сломана. Фернандо потрясён, но говорит без особых затруднений», — сообщается на странице El Transistor в «Твиттере».
11 февраля стало известно, что пилот команды «Альпин» стал участником дорожно-транспортного происшествия. Испанец, передвигаясь на велосипеде близ Лугано (Швейцария), столкнулся с машиной. В результате инцидента Фернандо был госпитализирован.
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