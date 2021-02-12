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Источник: у Алонсо нет перелома челюсти, но он потерял зуб

Источник: у Алонсо нет перелома челюсти, но он потерял зуб
Авто / Формула-1 0

Согласно информации испанской радиостанции El Transistor, у попавшего в ДТП двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо не диагностировано никаких переломов, однако пилот «Альпин» лишился зуба.

«Переломов нет. Алонсо получил сильный удар по лицу и потерял зуб. Он всё ещё находится в больнице в ожидании новых анализов. Челюсть не сломана. Фернандо потрясён, но говорит без особых затруднений», — сообщается на странице El Transistor в «Твиттере».

11 февраля стало известно, что пилот команды «Альпин» стал участником дорожно-транспортного происшествия. Испанец, передвигаясь на велосипеде близ Лугано (Швейцария), столкнулся с машиной. В результате инцидента Фернандо был госпитализирован.

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