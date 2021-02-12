Сотрудник «Мерседеса» призвал фанатов и СМИ извиниться перед Хэмилтоном

Сотрудник команды «Мерседес», который пожелал остаться неизвестным, заявил, что, по его мнению, Льюис Хэмилтон подвергся неподобающему обращению со стороны некоторых фанатов Формулы-1, экспертов и средств массовой информации.
«Я думаю, многие люди действительно должны извиниться перед Льюисом за то, что допрашивали его о намерениях. Уверен, он не был обеспокоен этим. Хэмилтон больше, чем когда-либо, сосредоточен на победе. Я просто считаю, что в некоторых случаях это делалось злонамеренно», — отметил представитель немецкой команды в интервью Formula1News.co.uk.
Льюис в 2020 году одержал досрочную победу в чемпионате и завоевал свой седьмой титул в «Королевских гонках». По этому показателю он сравнялся с Михаэлем Шумахером, а также превзошёл легендарного немца по количеству побед в Формуле-1.
8 февраля Хэмилтон подписал новый контракт с командой «Мерседес» на один сезон.
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