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Алонсо прооперировали после ДТП и удалили несколько зубов

Алонсо прооперировали после ДТП и удалили несколько зубов
Авто / Формула-1 0

Испанская Marca сообщила, что двукратному чемпиону Формулы-1 Фернандо Алонсо, который в этом году должен вернуться в «Королевские гонки» после двухлетнего перерыва, провели в клинике Берна челюстно-лицевую операцию после случившегося накануне ДТП.

«Фернандо Алонсо перенёс операцию, в ходе которой ему вправили смещённую в результате сильного удара челюсть и удалили несколько зубов. Теперь их должны заменить на импланты», — сообщается на сайте испанского издания.

11 февраля стало известно, что пилот команды «Альпин» стал участником дорожно-транспортного происшествия. Испанец, передвигаясь на велосипеде близ Лугано (Швейцария), столкнулся с машиной. В результате инцидента Фернандо был госпитализирован.

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