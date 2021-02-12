Алонсо прооперировали после ДТП и удалили несколько зубов
Испанская Marca сообщила, что двукратному чемпиону Формулы-1 Фернандо Алонсо, который в этом году должен вернуться в «Королевские гонки» после двухлетнего перерыва, провели в клинике Берна челюстно-лицевую операцию после случившегося накануне ДТП.
«Фернандо Алонсо перенёс операцию, в ходе которой ему вправили смещённую в результате сильного удара челюсть и удалили несколько зубов. Теперь их должны заменить на импланты», — сообщается на сайте испанского издания.
11 февраля стало известно, что пилот команды «Альпин» стал участником дорожно-транспортного происшествия. Испанец, передвигаясь на велосипеде близ Лугано (Швейцария), столкнулся с машиной. В результате инцидента Фернандо был госпитализирован.
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