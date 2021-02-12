Марко раскритиковал Хэмилтона: Льюис слишком дорого обходится для Формулы-1

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко выступил с критикой требований Льюиса Хэмилтона по увеличению зарплаты, которого британец хотел добиться, подписывая новый контракт с «Мерседесом».
«Хэмилтон просто слишком дорого обходится для Формулы-1. Вот почему зарплата пилотов также должна быть включена в потолок бюджетов», — приводит слова Марко Racingnews365.
Льюис в 2020 году одержал досрочную победу в чемпионате и завоевал свой седьмой титул в «Королевских гонках». По этому показателю он сравнялся с Михаэлем Шумахером, а также превзошёл легендарного немца по количеству побед в Формуле-1.
8 февраля Хэмилтон подписал новый контракт с командой «Мерседес» на один сезон. По информации The Sun, за этот год он заработает £ 40 млн ($ 55,12 млн).
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