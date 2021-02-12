Фернандо Алонсо написал первое сообщение после ДТП и операции

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо опубликовал первое сообщение на своей странице в «Твиттере» после ДТП в Швейцарии, в результате которого он получил травмы лица и был прооперирован.



«Спасибо за все ваши пожелания, я в порядке и с нетерпением жду начала сезона-2021. Вперёд», — написал испанец.



11 февраля стало известно, что пилот команды «Альпин» стал участником дорожно-транспортного происшествия. В результате инцидента Фернандо был госпитализирован. Как сообщила команда, «медики обнаружили у него перелом верхней челюсти и провели успешную коррекционную операцию». Испанские СМИ отмечали, что Алонсо «удалили несколько зубов, и теперь их должны заменить на импланты».



Сегодня, 12 февраля, полиция Швейцарии выпустила первый официальный отчёт по поводу данного инцидента.

Полиция сообщила, что Алонсо сбила женщина у парковки супермаркета