Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Фернандо Алонсо написал первое сообщение после ДТП и операции

Фернандо Алонсо написал первое сообщение после ДТП и операции
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо опубликовал первое сообщение на своей странице в «Твиттере» после ДТП в Швейцарии, в результате которого он получил травмы лица и был прооперирован.

«Спасибо за все ваши пожелания, я в порядке и с нетерпением жду начала сезона-2021. Вперёд», — написал испанец.

11 февраля стало известно, что пилот команды «Альпин» стал участником дорожно-транспортного происшествия. В результате инцидента Фернандо был госпитализирован. Как сообщила команда, «медики обнаружили у него перелом верхней челюсти и провели успешную коррекционную операцию». Испанские СМИ отмечали, что Алонсо «удалили несколько зубов, и теперь их должны заменить на импланты».

Сегодня, 12 февраля, полиция Швейцарии выпустила первый официальный отчёт по поводу данного инцидента.

Полиция сообщила, что Алонсо сбила женщина у парковки супермаркета
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021