Бывший спонсор «Хааса» Rich Energy анонсировал новости о Формуле-1

Бывший спонсор команды «Хаас» Rich Energy готовится сделать некое объявление о Формуле-1 в предстоящие выходные. Компания снова намекнула, что готова вернуться в Ф-1.

«Поднимаем планку на рынке энергетических напитков. В Rich Energy мы всё делаем немного иначе. Наше объявление о Формуле-1 будет сделано 14 февраля в 14:00. Мы в предвкушении того, как будем делиться новостями с фанатами автоспорта», — сказано в сообщении пресс-службы Rich Energy на странице в «Твиттере».

Напомним, ранее компания Rich Energy спонсировала американскую компанию «Хаас». Партнёрство сторон не продлилось и года. В ходе сезона-2019 Rich Energy со скандалом свернуло партнёрство с «Хаасом». Лицом компании является эксцентричный Уильям Стори.

