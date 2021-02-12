Бывший спонсор «Хааса» Rich Energy анонсировал новости о Формуле-1
Бывший спонсор команды «Хаас» Rich Energy готовится сделать некое объявление о Формуле-1 в предстоящие выходные. Компания снова намекнула, что готова вернуться в Ф-1.
«Поднимаем планку на рынке энергетических напитков. В Rich Energy мы всё делаем немного иначе. Наше объявление о Формуле-1 будет сделано 14 февраля в 14:00. Мы в предвкушении того, как будем делиться новостями с фанатами автоспорта», — сказано в сообщении пресс-службы Rich Energy на странице в «Твиттере».
Напомним, ранее компания Rich Energy спонсировала американскую компанию «Хаас». Партнёрство сторон не продлилось и года. В ходе сезона-2019 Rich Energy со скандалом свернуло партнёрство с «Хаасом». Лицом компании является эксцентричный Уильям Стори.
Рекомендуем вам
- 12 февраля 2021
-
18:06
-
16:57
-
16:32
-
15:43
-
13:53
-
13:37
-
13:18
-
12:44
-
11:49
-
11:35
-
11:18
-
10:02
-
09:05
-
00:16
- 11 февраля 2021
-
23:24
-
22:56
-
21:49
-
20:32
-
19:45
-
18:29
-
17:39
-
16:49
-
15:49
-
14:20
-
13:28
-
12:28
-
11:56
-
10:44
-
09:08
-
00:51
- 10 февраля 2021
-
23:52
-
22:55
-
21:47
-
21:02
-
19:51
Партнерский контент
Рекомендуем вам