Мазепин обозначил вызовы, которые стоят перед ним в дебютном сезоне в Ф-1
Новобранец Формулы-1 пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал, какие вызовы в дебютном сезоне в Ф-1 станут самыми сложными.
«С нетерпением жду начала сезона, так как старт карьеры в Формуле-1 обещает быть захватывающим независимо от того, насколько быстр болид. Думаю, на данном этапе карьеры, когда я ещё молодой пилот, мне не нужно говорить, хороша машина или нет.
Прекрасно знаю, что у команды был сложный сезон, и, в любом случае, сфокусирован на том, чтобы подготовиться к Формуле-1. Машина очень отличается от той, к которой я привык. Календарь увеличился для меня почти в два раза, и это тоже непривычно. Это вызовы, которые стоят передо мной, и сейчас я сосредоточен на них", — приводит слова Мазепина PlanetF1.
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