Риккардо: в «Макларене» у меня будет лучший шанс стать чемпионом мира

Новобранец «Макларена» Даниэль Риккардо считает, что в новой команде ему может представиться лучший шанс в карьере побороться за титул чемпиона мира.
«Думаю, это мой лучший шанс достичь моей цели. Я приходил в Формулу-1 не для того, чтобы просто выступать здесь. Я приходил с желанием стать чемпионом мира и оно до сих пор со мной. С учётом того, как прогрессирует „Макларен“, именно здесь у меня может быть лучший шанс стать чемпионом мира.
Никогда ничего нельзя знать наверняка, но уверен, что нахожусь в правильном месте. Могу ли я сказать, что буду бороться за титул в следующем сезоне? Кто знает, но уверен, что я в нужном месте. Вы могли видеть, как прибавляет «Макларен». Чувствую, что могу стать тем элементом, которого не хватало «Макларену», чтобы победить", — приводит слова Риккардо GrandPrix247.
Напомним, минувшие два года австралиец выступал в «Рено». Большую часть карьеры он провёл в составе «Ред Булл».
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