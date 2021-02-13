Леклер не согласен, что стал высокомерным

Пилот «Феррари» Шарль Леклер не считает, что с момента перехода в «Скудерию» он стал высокомерным. Такие слухи появились после того, как монегаск фактически стал первым номером команды.

«Такая критика бьёт по мне больше, чем что-либо другое. Хорошо знаю, что не изменился. Да, я стал менее открытым, потому что люди стали относиться ко мне иначе, считая меня звездой „Феррари“. Так что мне пришлось кое-что изменить, но это не высокомерие. Я не изменился вот так.

На раннем этапе карьеры меня предостерегали и говорили, чтобы я не менялся. В моей карьере всё происходило быстро, но я всегда придерживался этого совета. Именно поэтому высказывания о высокомерии так неприятны", — приводит слова Леклера GrandPX.news.