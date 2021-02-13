Грожан: жизнь после аварии разделилась на «до» и «после»

Бывший пилот Формулы-1 Ромен Грожан признался, что его жизнь после аварии на Гран-при Бахрейна 2020 года разделилась на «до» и «после».

«Думаю, очевидно, что жизнь разделилась на „до“ и „после“. Конечно, вижу жизнь немного иначе. Невзирая на то, что на руках останутся шрамы, я не смотрю на всё это с негативной точки зрения. Думаю, всё к лучшему.

Ко мне пришло понимание, к чему ведёт жизнь и как быстро она может оборваться. Я счастлив проводить время с детьми.

Когда ты выступаешь в Формуле-1, то пытаешься остаться в серии любой ценой. Но сейчас понимаю, что не стал бы менять ничего в карьере. За пределами Ф-1 есть много чего другого и я готов к этому", — приводит слова Грожана Nextgen-Auto.

Напомним, что следующий сезон француз проведёт в серии IndyCar.