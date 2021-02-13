Марко рассказал, что в контракте Ферстаппена есть пункт, позволяющий ему уйти

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко признался, что в контракте пилота команды Макса Ферстаппена есть пункт, который позволит ему покинуть Милтон-Кинс, если болид не будет достаточно конкурентоспособным.
«Да, у нас есть пункт об уровне скорости машины. Мне не хочется вдаваться в подробности, но суть в том, что у Макса должна быть возможность бороться за победы в гонке и чемпионате. Если он сможет это делать, то продлит контракт. Если нет, получит возможность уйти. Но думаю, что активировать этот пункт соглашения не придётся. Наша цель — победы. Верю в победы и не только из-за Ферстаппена, а ещё и потому что в этом ДНК нашей команды», — приводит слова Марко Racingnews365.
В прошлом слухи не раз связывали Макса Ферстаппена с возможным переходом в «Мерседес».
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