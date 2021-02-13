«Макларен» снизил убытки на 13 млн фунтов, но они по-прежнему превышают 70 млн

Компания «Макларен», в структуру которой входит и команда Формулы-1, отчиталась о состоянии финансов за 2019 год. Убытки компании составили 71,4 млн. Это на 13 млн меньше, чем было в 2018 году. Кроме этого позитивного сигнала отмечается, что оборот компании вырос почти на треть и составил 185 млн фунтов, сообщает GrandPrix247.

Напомним, именно в 2019 году в команде «Макларена» в Формуле-1 произошли структурные изменения. С ней начали работать Андреас Зайдль и Джеймс Ки, при котором британская конюшня продолжет прогрессировать.

Перед стартом сезона-2020 «Макларен» позаимствовал кредит в Банке Бахрейна в размере 150 млн фунтов, а в ходе чемпионата доля McLaren Racing была приобретена американскими инвесторами из MSP Sports Capital, что принесло дополнительные финансовые вливания в размере ещё 150 млн фунтов.