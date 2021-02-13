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Де ла Роса: Алонсо успеет восстановиться к началу сезона

Де ла Роса: Алонсо успеет восстановиться к началу сезона
Авто / Формула-1 0

Бывший пилот Формулы-1 Педро де ла Роса заверил, что двукратный чемпион мира пилот «Альпин» Фернандо Алонсо, перенёсший операцию на челюсти из-за аварии на велосипеде, успеет восстановиться к старту сезона Ф-1.

«Фернандо в порядке. Успеет восстановиться. До старта сезона ещё месяц. Времени достаточно, думаю, он сможет участвовать в тестах. Да, шлем должен плотно прилегать к челюсти, на прямых он будет подниматься и давить на неё. Но воодушевляет, что все говорят о челюсти и зубе, так что восстановление должно быть быстрым.

Конечно, тот инцидент на нём скажется, ведь он не сможет тренироваться в то время, когда нужно вывести себя на пик формы. Но, слава богу, всё произошло именно так, могло быть и хуже", — приводит слова де ла Росы Marca.

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