Де ла Роса: Алонсо успеет восстановиться к началу сезона

Бывший пилот Формулы-1 Педро де ла Роса заверил, что двукратный чемпион мира пилот «Альпин» Фернандо Алонсо, перенёсший операцию на челюсти из-за аварии на велосипеде, успеет восстановиться к старту сезона Ф-1.

«Фернандо в порядке. Успеет восстановиться. До старта сезона ещё месяц. Времени достаточно, думаю, он сможет участвовать в тестах. Да, шлем должен плотно прилегать к челюсти, на прямых он будет подниматься и давить на неё. Но воодушевляет, что все говорят о челюсти и зубе, так что восстановление должно быть быстрым.

Конечно, тот инцидент на нём скажется, ведь он не сможет тренироваться в то время, когда нужно вывести себя на пик формы. Но, слава богу, всё произошло именно так, могло быть и хуже", — приводит слова де ла Росы Marca.