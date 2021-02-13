Джовинацци поддержал идею спринтерских гонок

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци поддержал идею внедрения спринтерских гонок, которая активно обсуждалась в последние дни.

«У меня был опыт спринтерских гонок в Формуле-2, но это совершенно другое дело. Я не против такой идеи. Формула-1 всегда хотела попробовать что-то новое, посмотрим, как всё сложится. Получить две гонки в Монце будет здорово», — приводит слова итальянского пилота GrandPX.news.

Напомним, окончательное решение о спринтерских гонках будет принято до старта чемпионата. Согласно задумке, в рамках трёх гоночных уик-эндов сезона-2021 (Монреаль, Монца, Сан-Паулу) квалификация будет проведена в пятницу вместо второй тренировки, а в субботу пройдут спринтерские гонки – длиной не более 100 км и продолжительностью не более одного часа. По их итогам будет определяться положение гонщиков на старте основной гонки в воскресенье.