Мик Шумахер посетовал, что мало работает на симуляторе

Новичок команды Формулы-1 «Хаас» Мик Шумахер посетовал, что получает мало рабочих дней на симуляторе.



«Тестов нас ждёт не так много, а симулятор активно используется пилотами „Феррари“. Я получаю только остаток дней.



Конечно, мы много общаемся с Гюнтером Штайнером. Очень важно, что мы много говорим о начале сезона, как сделать, чтобы все элементы подготовки к нему сложились идеально. Положительный момент в том, что он всегда говорит обо всём прямо и откровенно. Думаю, мы на одной волне, и это наиболее верный подход к работе», — приводит слова Мика Шумахера GPBlog.



В сезоне 2021 года Мик Шумахер дебютирует в Формуле-1 в составе команды «Хаас». Его напарником станет россиянин Никита Мазепин.