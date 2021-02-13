Мик Шумахер посетовал, что мало работает на симуляторе
Новичок команды Формулы-1 «Хаас» Мик Шумахер посетовал, что получает мало рабочих дней на симуляторе.
«Тестов нас ждёт не так много, а симулятор активно используется пилотами „Феррари“. Я получаю только остаток дней.
Конечно, мы много общаемся с Гюнтером Штайнером. Очень важно, что мы много говорим о начале сезона, как сделать, чтобы все элементы подготовки к нему сложились идеально. Положительный момент в том, что он всегда говорит обо всём прямо и откровенно. Думаю, мы на одной волне, и это наиболее верный подход к работе», — приводит слова Мика Шумахера GPBlog.
В сезоне 2021 года Мик Шумахер дебютирует в Формуле-1 в составе команды «Хаас». Его напарником станет россиянин Никита Мазепин.
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