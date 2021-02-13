Хэмилтон извинился перед подписчиками за долгое отсутствие в соцсетях

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон извинился перед подписчиками за долгое отсутствие в социальных сетях.



«Всем привет! Извините, что не появлялся здесь в последнее время. Сейчас я целиком сосредоточен на подготовке к сезону. Считаю, что мне повезло, потому что у меня есть время поразмыслить и подготовиться. Я настроен оптимистично, с нетерпением жду новый сезон. Но хочу, чтобы вы знали: я думаю о вас и надеюсь, что у вас всё хорошо. Я скучаю по всем вам и жду встречи, хотя бы онлайн. Одно скажу точно: я буду полностью выкладываться на трассе ради вас», — написал Льюис Хэмилтон в своём «инстаграме».



Льюис в 2020 году одержал досрочную победу в чемпионате и завоевал свой седьмой титул в «Королевских гонках». По этому показателю он сравнялся с Михаэлем Шумахером, а также превзошёл легендарного немца по количеству побед в Формуле-1.



8 февраля Хэмилтон подписал новый контракт с командой «Мерседес» на один сезон.