Келли Пике — Ферстаппену: с тобой День святого Валентина каждый день

Келли Пике, дочь трёхкратного чемпиона мира Формулы-1 Нельсона Пике, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.



«С тобой День святого Валентина каждый день», — подписала фото Пике.

Фото: «Инстаграм» Келли Пике

Напомним, об отношениях Келли Пике и Макса Ферстаппена стало известно в январе 2020 года, когда Келли опубликовала на своей странице в «инстаграме» несколько фотографий, на одной из которых она обнимала Ферстаппена.

Слухи о том, что Келли и Макс начали встречаться, появились в ноябре 2020 года, когда пилот «Ред Булл» оставил стихотворение на странице Келли в «Инстаграме».

Ранее Ферстаппен покатал свою возлюбленную на автодроме «Каталунья». Об этом рассказала в соцсетях сама девушка.