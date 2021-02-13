Келли Пике — Ферстаппену: с тобой День святого Валентина каждый день
Келли Пике, дочь трёхкратного чемпиона мира Формулы-1 Нельсона Пике, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.
«С тобой День святого Валентина каждый день», — подписала фото Пике.
Фото: «Инстаграм» Келли Пике
Напомним, об отношениях Келли Пике и Макса Ферстаппена стало известно в январе 2020 года, когда Келли опубликовала на своей странице в «инстаграме» несколько фотографий, на одной из которых она обнимала Ферстаппена.
Слухи о том, что Келли и Макс начали встречаться, появились в ноябре 2020 года, когда пилот «Ред Булл» оставил стихотворение на странице Келли в «Инстаграме».
Ранее Ферстаппен покатал свою возлюбленную на автодроме «Каталунья». Об этом рассказала в соцсетях сама девушка.
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