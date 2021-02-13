Дорнбос рассказал о перспективах Переса в «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1 Роберт Дорнбос поделился своим мнением о перспективах Серхио Переса в составе «Ред Булл». По мнению Дорнбоса, Перес находится в полном подчинении у Макса Ферстаппена.



«Разумеется, Перес сейчас находится во владении Ферстаппена. «Ред Булл» сейчас — это Макс Ферстаппен. С другой стороны, это было предложение, от которого он не мог отказаться.



Как только станет ясно, что он второй пилот, он примет эту роль и сделает своим приоритетом завоевание титула для команды. Перес достаточно зрел, чтобы понять, когда придёт время.



Перес никогда не был в таком хорошем положении, чтобы выигрывать гонки и бороться за титул. Я думаю, что «Ред Булл» сейчас в отличном положении с Пересом в команде», — приводит слова Роберта Дорнбоса GPBlog.