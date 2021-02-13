Экипаж G-Drive Racing выиграл первую гонку нового сезона Азиатской серии Ле-Ман

В Объединенных Арабских Эмиратах стартовал сезон Азиатской серии Ле-Ман. Российская команда G-Drive Racing, в составе которой произошли заметные кадровые перестановки, начала защиту чемпионского титула с победы.



Что касается кадровых изменений, то не стоит беспокоиться из-за отсутствия за рулем Романа Русинова. Он не повесил гоночный шлем на гвоздь, а всего лишь предоставил возможность показать себя перед стартом Европейской серии Ле-Ман (ELMS) молодым гонщикам, претендующим на включение в основной состав.



На первом 4-часовом марафоне экипажи G-Drive Racing предстали в следующих сочетаниях:

№26: Фердинанд Габсбург (Австрия, 23 года), Рене Биндер (Австрия, 28 лет) и Е Ифей (Китай, 20 лет);

№25: Франко Калапинто (Аргентина, 17 лет), Джон Фальб (США, 49 лет) и Руи Пинту де Андраде (Ангола, 21 год).



Франко Калапинто на прототипе Aurus 01 под номером 25 показал лучшее время, опередив более чем на четверть секунды своих сокомандников — экипаж №26, и почти на полсекунды — представителей Phoenix Racing, показавших третий результат в квалификационных заездах. Благодаря этим показателям два прототипа Aurus 01 команды G-Drive Racing завоевали право стартовать с первой линии в двух первых гонках в Дубае — субботней и воскресной, поскольку проведение квалификации перед второй гонкой, которую с первой разделяло меньше суток, технически невозможно.



В самом начале гонки Калапинто потерял лидерство и откатился на 4-е место, а вперёд вырвались представители Phoenix Racing. Но довольно быстро экипаж №26 G-Drive Racing вернул российской команде лидерство, которое не упустил до финишной прямой. Экипаж №25 довольно долго шёл вторым, но в итоге показал 4-й результат.



Всего в рамках ALMS пройдёт четыре этапа, причем все в ОАЭ. Два первых этапа (13 и 14 февраля) — в Дубае, а ещё два (19 и 20 февраля) — в Абу-Даби.