Джордж Расселл пожаловался на действия своей виртуальной версии в игре F1 2020

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл попал в забавную ситуацию на своём стриме во время подготовки к виртуальному Гран-при. Расселл встретился с самим собой во время гонки, причём виртуальный Расселл жёстко обогнал настоящего Джорджа и не менее жёстко защищался от атак.



«Джордж Расселл, что ты делаешь, приятель? Это было совершенно безрассудно со стороны «Уильямса»! Совершенно безрассудно! О боже, Джордж Расселл, уйди с дороги, друг! Давай, Джордж Расселл! Ох, он защищается. Что он делает?» — возмущался Расселл.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1. Права на видео принадлежат FORMULA ONE MANAGEMENT.

Напомним, ранее Джордж Расселл стал победителем виртуального Гран-при Великобритании — второй виртуальной гонки в межсезонье, организованной серией.