Фернандо Алонсо рассчитывает вернуться к тренировкам через пять-шесть дней

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо рассчитывает вернуться к тренировкам уже через пять-шесть дней, сообщил в своём «твиттере» испанский журналист Карлос Микель.



«Алонсо планирует вернуться к тренировкам через пять или шесть дней. Он в хорошем настроении, пообщался с друзьями и ответил на сообщения из больницы. Его ждёт несколько утомительных дней, но верхняя челюсть выздоравливает раньше, чем нижняя», — написал Микель в «Твиттере».



11 февраля стало известно, что пилот команды «Альпин» стал участником дорожно-транспортного происшествия. В результате инцидента Фернандо был госпитализирован. Как сообщила команда, «медики обнаружили у него перелом верхней челюсти и провели успешную коррекционную операцию». Испанские СМИ отмечали, что Алонсо «удалили несколько зубов, и теперь их должны заменить на импланты».