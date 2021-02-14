Риккардо показал тизер нового дизайна шлема
Австралийский гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо опубликовал в «Инстаграме» тизер нового дизайна шлема. Фотография была опубликована в «сториз» пилота.
Новый шлем Риккардо, судя по фото, выполнен в светлых тонах.
Фото: «Инстаграм» Даниэля Риккардо
Напомним, Риккардо заменит в Уокинге Карлоса Сайнса. Испанец перешёл в «Феррари». Минувший сезон Даниэль провёл в «Рено».
По итогам 2020 года он занял пятое место в общем зачёте, записав в актив 119 очков. При этом Риккардо дважды финишировал на подиуме (два третьих места на Гран-при Германии и Гран-при Эмилии-Романьи). От четвёртого места в общем зачёте, которое досталось Серхио Пересу, Риккардо отстал только на 6 очков. Сезон-2020 стал у Риккардо самым успешным с момента ухода из «Ред Булл».
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