Берни Экклстоун сделал прививку от коронавируса

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун сообщил, что сделал первую прививку от коронавируса.



«Рад, что сделал прививку. Сейчас больше устаю, зато чувствую себя увереннее», — приводит слова Экклстоуна Blick.



В мае 2020 года Экклстоун с беременной женой покинул Бразилию из-за угрозы коронавиурса.



В июле 2020 года Экклстоун в четвёртый раз стал отцом. Его 44-летняя супруга Фабиана родила мальчика в Швейцарии, его назвали Эйсом (Ace). 28 октября Берни Экклстоуну исполнилось 90 лет. У миллиардера три дочери. Младшей, Тамаре, 35 лет, старшей, Деборе, — 65.



Экклстоун отошёл от дел в Формуле-1 в 2017 году, когда полный контроль над чемпионатом перешёл Liberty Media. Новые владельцы серии изменили вектор развития и расширили календарь.