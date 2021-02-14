Берни Экклстоун сделал прививку от коронавируса
Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун сообщил, что сделал первую прививку от коронавируса.
«Рад, что сделал прививку. Сейчас больше устаю, зато чувствую себя увереннее», — приводит слова Экклстоуна Blick.
В мае 2020 года Экклстоун с беременной женой покинул Бразилию из-за угрозы коронавиурса.
В июле 2020 года Экклстоун в четвёртый раз стал отцом. Его 44-летняя супруга Фабиана родила мальчика в Швейцарии, его назвали Эйсом (Ace). 28 октября Берни Экклстоуну исполнилось 90 лет. У миллиардера три дочери. Младшей, Тамаре, 35 лет, старшей, Деборе, — 65.
Экклстоун отошёл от дел в Формуле-1 в 2017 году, когда полный контроль над чемпионатом перешёл Liberty Media. Новые владельцы серии изменили вектор развития и расширили календарь.
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