Управляющий директор «Альпин»: Алонсо станет источником вдохновения для пилотов академии

Управляющий директор «Альпин» Лоран Росси заявил, что Фернандо Алонсо должен стать «источником вдохновения» для пилотов академии команды.



«У Фернандо почти 20-летний опыт работы в Формуле-1. Его опыт бесценен для молодых гонщиков. Алонсо мог бы дать молодым пилотам советы по ментальной и физической подготовке, показать им, как добиться от машины максимальных результатов.



Он нашёл время, чтобы познакомиться с нынешними пилотами гоночной академии. Уверен, Алонсо станет источником вдохновения для них», — приводит слова Росси Motorsport-Total.



Напомним, пилот команды «Альпин» стал участником дорожно-транспортного происшествия. В результате инцидента Фернандо был госпитализирован. Как сообщила команда, «медики обнаружили у него перелом верхней челюсти и провели успешную коррекционную операцию». Испанские СМИ отмечали, что Алонсо «удалили несколько зубов, и теперь их должны заменить на имплантаты».