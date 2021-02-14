Экс-механик «Макларена» — о спринтерских гонках: здорово, что Ф-1 готова к экспериментам

Бывший механик «Макларена» Марк Пристли поделился мнением об идее проведения спринтерских гонок в Формуле-1.
«Кому-то нравится идея спринтов, кому-то — нет. Есть в этой идее и плюсы, и минусы. Здорово, что Формула-1 готова экспериментировать. Пока не попробуешь этот формат на практике, сложно делать выводы.
В прошлом году Формула-1 попробовала проводить по две гонки на одной трассе, побывала на тех трассах, на которые ранее не приезжала. Эти эксперименты сработали, они добавили интереса и разнообразия в календарь, повысив интерес к каждому отдельному Гран-при», — приводит слова Пристли GPBlog.
Напомним, окончательное решение о спринтерских гонках будет принято до старта чемпионата. Согласно задумке, в рамках трёх гоночных уик-эндов сезона-2021 (Монреаль, Монца, Сан-Паулу) квалификация будет проведена в пятницу вместо второй тренировки, а в субботу пройдут спринтерские гонки – длиной не более 100 км и продолжительностью не более одного часа. По их итогам будет определяться положение гонщиков на старте основной гонки в воскресенье.
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