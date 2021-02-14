«Макларен» за сутки до презентации опубликовал очередной тизер нового болида

Команда Формулы-1 «Макларен» опубликовала очередной тизер нового болида. Фото было опубликовано в «твиттере» команды.



«Знаем, сегодня День святого Валентина. Надеемся, вы не против подождать до завтра, чтобы встретить новую любовь», — подписали фото в «Макларене».

Презентация нового болида, получившего индекс MCL35M, состоится 15 февраля.



Напомним, «Макларен» со следующего сезона откажется от двигателей «Рено» и будет использовать силовые установки «Мерседес». В прошлом году команда заняла третье место в Кубке конструкторов, набрав 202 очка. После окончания сезона команду покинул пилот Карлос Сайнс — младший. Испанец перешёл в «Феррари». Его место в «Макларене» занял австралиец Даниэль Риккардо.