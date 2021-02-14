В «Ауди» опровергли слухи о скором начале сотрудничества с «Ред Булл»

В «Ауди» отреагировали на недавние слухи о том, что уже с 2025 года компания придёт в Формулу-1 в качестве моториста и будет сотрудничать с «Ред Булл».
«Мы слышим о таких слухах на протяжении десяти лет. На данный момент мы не ведём дел с Формулой-1, но ничего нельзя исключать. У „Ауди“ есть стратегия в автоспорте на следующие десять лет, но Формулы-1 в ней сейчас нет», — приводит слова представителя «Ауди» Planet F1.
Напомним, на данный момент «Ред Булл» сотрудничает с мотористами из «Хонды». Японская компания уйдёт из Формулы-1 после 2021 года, но австрийский коллектив сможет работать с интеллектуальной собственностью «Хонды» и собирать моторы под собственным брендом. С уходом «Хонды» из Ф-1 в чемпионате в качестве мотористов останутся лишь «Мерседес», «Феррари» и «Рено».
- 14 февраля 2021
-
18:33
-
17:16
-
16:04
-
14:43
-
13:00
-
12:01
-
11:02
-
09:58
-
00:49
- 13 февраля 2021
-
23:33
-
23:32
-
21:54
-
20:47
-
20:00
-
18:49
-
17:46
-
15:35
-
14:52
-
13:57
-
12:59
-
11:38
-
10:57
-
09:39
-
00:59
- 12 февраля 2021
-
23:56
-
22:56
-
21:59
-
20:37
-
19:12
-
19:05
-
18:06
-
16:57
-
16:32
-
15:43
-
13:53