В «Ауди» опровергли слухи о скором начале сотрудничества с «Ред Булл»

В «Ауди» отреагировали на недавние слухи о том, что уже с 2025 года компания придёт в Формулу-1 в качестве моториста и будет сотрудничать с «Ред Булл».

«Мы слышим о таких слухах на протяжении десяти лет. На данный момент мы не ведём дел с Формулой-1, но ничего нельзя исключать. У „Ауди“ есть стратегия в автоспорте на следующие десять лет, но Формулы-1 в ней сейчас нет», — приводит слова представителя «Ауди» Planet F1.

Напомним, на данный момент «Ред Булл» сотрудничает с мотористами из «Хонды». Японская компания уйдёт из Формулы-1 после 2021 года, но австрийский коллектив сможет работать с интеллектуальной собственностью «Хонды» и собирать моторы под собственным брендом. С уходом «Хонды» из Ф-1 в чемпионате в качестве мотористов останутся лишь «Мерседес», «Феррари» и «Рено».